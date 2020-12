Jednak odbędzie się żywa Szopka w Krakowie. Wprawdzie nie u Ojców Franciszkanów, którzy z powodu pandemii odwołali w tym roku to wydarzenie, ale w Krakowskim Ogrodzie Zoologicznym.

Żywa szopka w krakowskim zoo / materiały prasowe /

Żywą szopkę organizujemy po raz pierwszy - mówi Teresa Grega, dyrektor Fundacji Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie. Powstanie w leśnej oprawie, na terenie mini zoo, gdzie łatwiej zachować wysoki reżim sanitarny. Zadbamy o limity osób, dezynfekcję dłoni i maseczki - dodaje.

Maryję, Jezusa i Józefa w towarzystwie kóz i osiołka będzie można odwiedzać w ogrodzie zoologicznym 25, 26 i 27 grudnia w godz. 12-14. Wszystko przy dźwiękach najpiękniejszych kolęd.

W Krakowie historia Żywych Szopek sięga 1992 roku. Zawsze były organizowane u Ojców Franciszkanów. Świętej Rodzinie towarzyszyły zwierzęta, m.in. przywożone z krakowskiego zoo. Tym razem osiołek i kozy waliserskie wystąpią na swoim terenie.

Zimowe zwiedzanie ZOO

Krakowski ogród zoologiczny zaprasza rodziny z dziećmi na Zimową Ścieżkę Zwiedzania. Bezpłatne mapki czekają na gości w kasie ogrodu. Mają one pomóc dotrzeć do najciekawszych gatunków zwierząt, które przez całą zimę czekają na zwiedzających. Są wśród nich nie tylko wielbłądy, lisy polarne, tygrysy czy pantery śnieżne, ale także pelikany czy góralki skalne.

Na odwrocie mapki pojawiła się w tym roku gra terenowa. Rodziny z dziećmi mogą się z nią zmierzyć, odnajdując wskazane na mapce gatunki, wpisując je w krzyżówkę i rozwiązując hasło. Warto zabrać więc ze sobą długopis. W przerwie gry można odwiedzić gdzie czekają gatunki udomowione, jak osły, alpaki, owce i kozy.

Wycieczka do krakowskiego zoo może być także wspaniałym uzupełnieniem lekcji biologii. Przy alejkach pojawiły się nowe tablice edukacyjne, m.in. o słoniach, o powrocie koni Przewalskiego do natury, o rodzinie jeleniowatych i kłopotach ryb w morzach i oceanach. Na rodzinną wizytę w zoo warto przeznaczyć co najmniej dwie godziny.

Przypominamy, że zoo jest czynne cały rok. W sezonie zimowym w godz. 9-15. Kasy są czynne do godz. 14. Obniżono ceny biletów: normalny kosztuje 18 zł, a ulgowy 10 zł.