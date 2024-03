Z ponad 5608 złotych do ledwo 701 złotych zostanie obniżony dodatek funkcyjny, pobierany co miesiąc przez Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych Piotra Schaba. Tyle samo wyniesie dodatek dla jego zastępców Michała Lasoty i Przemysława Radzika. Znaczną obniżkę dodatków dla powołanych przez Zbigniewa Ziobrę rzeczników przewiduje projekt nowego rozporządzenia ministra sprawiedliwości.

Na zdjęciu: były prezes stołecznego Sądu Apelacyjnego Piotr Schab (C) oraz sędziowie Michał Lasota (P) i Przemysław Radzik (L) / Piotr Nowak / PAP

Opublikowany wczoraj projekt zmian rozporządzenia ws. funkcji i sposobu ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom porządkuje finansową stronę działalności rzeczników dyscypliny sędziowskiej.

Racjonalizacja wydatków

Piotr Schab, Michał Lasota i Przemysław Radzik z końcem stycznia zostali pozbawieni prawa podejmowania jakichkolwiek czynności w prowadzonych przez siebie sprawach.

Był to efekt powołania do ich zbadania przez ministra sprawiedliwości jego własnych rzeczników dyscyplinarnych "ad hoc", co automatycznie odebrało prowadzenie postępowań tym, którzy zajmowali się nimi dotąd. Znikło więc także uzasadnienie do wypłacania im bardzo wysokich dodatków.

Kilka tysięcy dodatku miesięcznie

Rzecznicy dyscyplinarni powołani przez Zbigniewa Ziobrę z tytułu zajmowania swoich stanowisk otrzymywali dodatki funkcyjne, wynoszące odpowiednio 0,8 w wypadku Schaba i od 0,3 do 0,7 tak zwanego mnożnika, opartego na podstawowym wynagrodzeniu sędziego.

W tym roku ta suma wynosi 7 005 złotych, zatem Piotr Schab miesięcznie dostawał za pełnienie funkcji rzecznika dodatkowo 5608 złotych.

Zostanie im po 701 złotych

W miejsce dotychczasowych mnożników dla podstawowej sumy ponad 7 tys. złotych dla trójki głównych rzeczników dyscyplinarnych nowe rozporządzenie przewiduje mnożnik 0,1, co oznacza dodatek w wysokości tylko 701 złotych miesięcznie.

Jednocześnie nowe rozporządzenie określa nową, stałą wysokość dodatków funkcyjnych, jakie mają otrzymywać powołani przez Adama Bodnara rzecznicy "ad hoc", którzy przejęli sprawy prowadzone przez trójkę rzeczników wyznaczonych przez Zbigniewa Ziobrę. W miejsce "widełek" wynoszących od 0,3 do 0,7 mnożnika nowe zasady przewidują dla nich dodatek w wysokości połowy podstawowej sumy wynagrodzenia sędziego, a więc 3 503 złote miesięcznie.

Koniec konsultacji

Wprowadzenie zmian, jak podaje resort w kierującym projekt do konsultacji piśmie, "uzasadnione jest pilną potrzebą zapewnienia racjonalnego wydatkowania środków publicznych w postaci dodatków funkcyjnych dla sędziów pełniących funkcje rzeczników dyscyplinarnych przy jednoczesnym zadbaniu, by otrzymywane wynagrodzenie z tytułu sprawowania tych funkcji było adekwatne do ilości wykonywanych zadań".

Dziś upływa termin na zgłaszanie uwag do projektu. Poproszono o nie sądy i organizacje sędziowskie. Po uchwaleniu rozporządzenie zostanie ogłoszone. Projekt przewiduje wejście w życie nowych zasad wypłaty dodatków funkcyjnych po 14 dniach od publikacji.