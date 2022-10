Sprawdzenia tego, czy Rosja miała wpływ na Polskę "w obszarze bezpieczeństwa, w obszarze systemu energetycznego", chce premier Mateusz Morawiecki. Wtóruje mu rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel. Partia rządząca odpowiedziała na złożony przez Koalicję Obywatelską wniosek dotyczący powołania komisji śledczej w sprawie afery podsłuchowej. "To polityczny teatr" - skomentował wniosek KO Fogiel.

Premier Mateusz Morawiecki / STEPHANIE LECOCQ / PAP/EPA

Klub parlamentarny Koalicja Obywatelska złożył dziś u Marszałek Sejmu wniosek z projektem uchwały ws. powołania Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości, legalności oraz celowości działań podejmowanych przez organy i instytucje publiczne w celu zapobiegania i przeciwdziałania wpływom zagranicznych służb specjalnych na politykę energetyczną Polski w okresie od 1 lipca 2013 r. do 20 października 2022 r., a także zaniechań w zakresie wykrycia tychże wpływów - głosi komunikat klubu KO.

W odpowiedzi na wniosek KO, PiS złożył własną propozycję dotyczącą powołania sejmowej komisji śledczej.

Premier o wniosku Koalicji Obywatelskiej

Podczas piątkowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki został zapytany o wniosek KO i o to, czy - po ujawnionych przez prokuraturę w tym tygodniu zeznaniach - jest za powołaniem takiej komisji.

Ja jestem - nawet szerzej - za powołaniem komisji czy odpowiednich mechanizmów weryfikacji tego, w jaki sposób rzeczywiście dochodziło tu do takich wpływów rosyjskich w obszarze bezpieczeństwa, w obszarze systemu energetycznego. A więc rzeczywiście ta rzecz wymaga zbadania, weryfikacji i jak najbardziej jestem za tym - odpowiedział szef rządu.

"To próba zaciemnienia sprawy"

Jak z kolei stwierdził rzecznik PiS Radosław Fogiel, wniosek KO i słowa Donalda Tuska poprzedzające jego złożenie "to próba zaciemnienia sprawy". To jest wyłącznie polityczny teatr, za którym nic nie stoi - dodał.

Według rzecznika PiS, "jest to ilustracja znanego, polskiego powiedzenia o gorejącej czapce". Premier rządu, który chciał do 2037 roku uzależniać nas od gazu, a jego minister spraw zagranicznych zapraszał na odprawę polskich ambasadorów rosyjskiego ministra spraw zagranicznych, próbuje teraz tego typu wnioskami odwrócić uwagę od własnych dokonań i liczy na krótką pamięć opinii publicznych - powiedział Fogiel.

My opowiadamy się za całościowym wyjaśnieniem wszystkich kwestii związanych z bezpieczeństwem energetycznym Polski, wszystkich decyzji, które zapadały. Chcemy to zrobić na przestrzeni od 2007 do 2022 roku - zapowiedział Radosław Fogiel. Złożymy taką propozycję nawet z szerszymi, dalej idącymi środkami - zapowiedział.

Taśmy z "Sowy i Przyjaciół" trafiły do Rosji?

W poniedziałek tygodnik "Newsweek" napisał, że zanim taśmy nagrane w restauracji "Sowa i Przyjaciele" wstrząsnęły polską sceną polityczną, trafiły w rosyjskie ręce, a "prokuratura wszczyna śledztwo, ale unika wątku szpiegostwa" w tej sprawie. Takie zeznanie miał złożyć Marcin W. - wspólnik biznesowy - skazanego za organizację podsłuchów najważniejszych osób w państwie Marka Falenty, w trakcie śledztwa dotyczącego spółki zajmującej się sprowadzaniem do Polski węgla z Rosji, której współwłaścicielem był Falenta.

We wtorek szef PO Donald Tusk, odnosząc się do publikacji "Newsweeka" dotyczącej zeznań Marcina W. stwierdził, że tylko komisja śledcza, niezależna od ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, mogłaby wyjaśnić, na czym polega wpływ rosyjskich służb na energetyczną politykę PiS-u. Uznał też Marcina W. za wiarygodnego świadka.

W reakcji na słowa szefa PO minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro zapowiedział upublicznienie protokołów dotyczących zeznań Marcina W. Zostały one opublikowane na stronie Prokuratury Krajowej w środę wieczorem. Wynika z nich m.in. że Marcin W. zeznawał (w 2017 i 2018 r.) iż wręczył łapówkę w wysokości 600 tys. euro M.T., "synowi byłego premiera". Miało to mieć miejsce w 2014 r. i jak zeznawał Marcin W. miała to być "prowizja za zgodę" ówczesnych władz na transakcję dotyczącą sprowadzania węgla z Rosji. Michał Tusk oświadczył w środę, że to "totalne bzdury", że nie poznał Marka Falenty ani Marcina W. i nigdy też nie był przesłuchiwany w tej sprawie. Wskazał też, że prokuratura protokoły z tymi zeznaniami ma "od lat".

Donald Tusk zapytany przez dziennikarza TVN24 o to, czy widział i dostał kiedykolwiek reklamówkę z 600 tys. euro, odpowiedział, że "nie widział takiej kwoty pieniędzy". Nie jestem dzisiaj w nastroju do żartów, nawet jeśli to, co wyprawia minister Ziobro wydaje się groteskowe, naruszające wszystkie normy i obyczaje, to jednak trudno z tego robić kabaret, bo to jest bardzo poważna sprawa - powiedział.

Tusk zapewnił, że nadal chce powołania komisji śledczej, która zbadałaby wpływ rosyjskich służb na energetyczną politykę PiS. Jeśli Kaczyński i Ziobro zablokują jej powstanie, to znaczy, że mają jakieś powody, żeby bać się prawdy - dodał. Oświadczył też, że nie da się zastraszyć.