Hipokryzja i kłamstwo, to immanentne cechy Platformy Obywatelskiej, która w Warszawie odrzuciła nazwę ul. Bohaterów Kopalni Wujek, a dzisiaj składa kwiaty pod pomnikiem ofiar - napisała w niedzielę na Twitterze rzeczniczka PiS Beata Mazurek. "W Warszawie, Platforma odrzuciła nazwę ul. Bohaterów Kopalni Wujek a dzisiaj składa kwiaty pod pomnikiem ofiar. Górnicy z kopalni Wujek do Trzaskowskiego: Śmieje się pan w twarz Bohaterom+ Hipokryzja, kłamstwo to immanentne cechy tej partii" - czytamy we wpisie rzeczniczki PiS.

