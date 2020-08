W całym kraju nie można wystawiać elektronicznych zwolnień lekarskich. Powodem jest awaria systemu komputerowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Informację w tej sprawie dostaliśmy od Was na Gorącą Linię RMF FM pod numerem 600 700 800.

(zdjęcie ilustracyjne) / CHRISTIAN BEUTLER / PAP/EPA

Zakład Ubezpieczeń Społecznych twierdzi, że usunięcie awarii to kwestia najbliższych godzin. Przez ten czas nie da się wystawić elektronicznych zwolnień lekarskich. Dla medyków to problem, bo druczki papierowe w wielu miejscach zostały wycofane.

Nie mamy starych druków zwolnień, nie możemy wystawić ZUS-owskich zwolnień - poinformował nas lekarz dzwoniący na Gorącą Linię RMF FM.

Co na to ZUS? Zakład informuje, że lekarze powinni zapisywać dane pacjentów na kartkach, a po południu, gdy system ruszy, wprowadzić je do systemu komputerowego.