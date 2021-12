Alkoholowa libacja w komendzie powiatowej policji w Nowym Dworze Mazowieckim. Jak dowiedział się reporter RMF FM, jeden z dyżurnych na służbie miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Został już zawieszony i wszczęto wobec niego postępowanie dyscyplinarne.

Alkoholową libację odkryto podczas rutynowej kontroli przeprowadzonej przez tak zwany "patrol oficerski". Zastał on w pomieszczeniu dyżurnych dwie osoby. Jeden z policjantów był kompletnie pijany. Badanie wykazało ponad 2,18 promila.

Drugi dyżurny był trzeźwy, jednak i wobec niego wszczęto postępowanie dyscyplinarne, bo nie zareagował na pijanego funkcjonariusza.

Jak powiedział naszemu reporterowi rzecznik stołecznej policji, nietrzeźwy dyżurny zostanie zwolniony ze służby.

To co się wydarzyło jest dla nas niedopuszczalne, dlatego należy się spodziewać kolejnych kontroli, by wyeliminować tego typu nieprawidłowości - dodał Sylwester Marczak. Z tej wypowiedzi wynika, że alkohol na służbie może się okazać szerszym problemem w garnizonie warszawskim.