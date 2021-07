Do mieszkańców woj. świętokrzyskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, śląskiego, małopolskiego, łódzkiego i lubelskiego wysłano SMS-owe ostrzeżenia o burzach, ulewnym deszczu, silnym wietrze i gradzie – informuje dziś Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Nad Polskę zbliża się niebezpieczna pogoda / Art Service 2 / PAP

"Uwaga! Dziś w nocy i jutro rano (28/29.07), burze, silny wiatr, ulewny deszcz i grad" - głosi komunikat RCB.

Przypomniano, że podczas burz należy znaleźć bezpieczne schronienie i zabezpieczyć rzeczy, które może porwać wiatr. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega także, że w związku z burzami możliwe będą podtopienia i przerwy w dostawie prądu.



W środę rano początkowo zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. "Później, w ciągu dnia miejscami wzrośnie do dużego, a wraz ze wzrostem zachmurzenia pojawią się przelotne opady deszczu i burze"- powiedział synoptyk IMGW Jakub Gawron. Ostrzegł, że "burze mogą być znów gwałtowne".



Na burze szczególnie narażona będzie wschodnia połowa kraju oraz pas od Pomorza Wschodniego aż do centrum kraju. "Tutaj spodziewamy się burz z opadami deszczu lokalnie nawet do 40 mm" - wskazał.



"Porywy wiatru podczas burz do 80-90 km/h. Jednak lokalnie nie można wykluczyć, że zawieje nawet z prędkością 100 km/h" - powiedział. "Będą to bardzo gwałtowne burze" - podkreślił.

Gdzie jest burza?

Gdzie aktualnie występują burze? Można to sprawdzić na poniższych radarach.