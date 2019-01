Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał rano ostrzeżenia dla dziewięciu województw - przed silnym wiatrem, intensywnymi opadami śniegu oraz zamieciami i zawiejami śnieżnymi. Wiatr będzie wiał w porywach 90 km/h.

Zdj. ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

W południowej części woj. śląskiego i południowo-zachodniej części woj. małopolskiego IMGW ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu, powodującymi przyrost pokrywy śnieżnej od 20 cm do 30 cm, lokalnie do 35 cm. Obowiązują tam ostrzeżenia drugiego stopnia. Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują w południowo-wschodniej części woj. małopolskiego i południowej części woj. podkarpackiego.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi, spowodowanymi przez zachodni oraz północno-zachodni wiatr wiejący w porywach do 60 km/h, obowiązuje we wschodniej części woj. warmińsko-mazurskiego, wschodnio-centralnej części woj. podlaskiego, północno-zachodniej części woj. dolnośląskiego oraz południowej woj. śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego.



IMGW wydało również ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dla północnej części woj. zachodnio-pomorskiego i pomorskiego oraz zachodniej części woj. dolnośląskiego i niemal całego woj. lubuskiego. Jak podaje IMGW, przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 50 km/h, w porywach miejscami od 70 km/h do 90 km/, z północnego-zachodu i zachodu.



Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się wystąpienie warunków, które sprzyjają wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych. Mogą one powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. IMGW zaznacza, że należy się spodziewać utrudnień m.in. w ruchu drogowym.



Ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza natomiast, że występujące zjawiska meteorologiczne mogą powodować duże straty materialne oraz, podobnie jak w przypadku ostrzeżenia pierwszego stopnia, stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia. Występujące w tym czasie niebezpieczne zjawiska pogodowe mogą znacznie ograniczyć codzienne funkcjonowanie.