Działacze Greenpeace Polska zablokowali wejście do siedziby Ministerstwa Aktywów Państwowych w Warszawie. Drzwi do budynku zostały zastawione kontenerami z napisem „dość gadania, czas działać”. Protestujący domagają się od polityków decyzji o odejściu od spalania paliw kopalnych w Polsce do 2030 roku.

