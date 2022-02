Kraków, Gdynia, Warszawa i Lublin - m.in. w tych miastach Agencja Mienia Wojskowego organizuje w najbliższych dniach przetargi. Można na nich kupić sprzęt, którego nie potrzebuje już wojsko. To m.in. pojazdy, urządzenia warsztatowe, zestawy medyczne, ale też talerze i pianina. Jak podkreśla Agencja Mienia Wojskowego, zyski ze sprzedaży sprzętu zasilą Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych.

Ruchomy warsztat jest jednym z wielu sprzętów, które można kupić na przetargach Agencji Mienia Wojskowego / AMW /

Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje sprzęt w Krakowie

Już 8 lutego Agencja Mienia Wojskowego organizuje przetarg w Krakowie. Na nabywców czekają, m. in.: warsztat na starze 200 (cena wywoławcza to 12 tys. zł), siatki maskujące na samochody i czołg (ceny wahają się od 1,5 tys. do 4 tys. zł za zestaw) czy pakiety z metalami żelaznymi i nieżelaznymi.

Agencja Mienia Wojskowego podaje, że w Krakowie będzie można też kupić dwa aparaty rentgenowskie - jeden z akumulatorem, a drugi z ręczną wywoływaczką polaroidów. Oba wyceniono na 2 tys. zł.

Na krakowskim przetargu będzie można też kupić m.in. 18 rolek drutu kolczastego (2,5 tys. zł), lotnicze kontenery aluminiowe (1 tys. zł), studnie rurowe (od 600 zł do 3,6 tys. zł) i podnośniki wodne PWN (od 500 zł do 1,2 tys. zł). Przygotowano również pakiety z drewnem (1 tys. zł), sprzętem medycznym (4,5 tys. zł), hydraulicznym (2 tys. zł) oraz elektronicznym (1 tys. zł) i dwa zestawy z zasłonami (1,1 tys. zł i 1,25 tys. zł).



Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na wybrane pozycje przetargowe oraz złożenie pisemnej oferty. Więcej informacji można znaleźć tutaj.



Agencja Mienia Wojskowego organizuje przetarg w Gdyni. Co można kupić?

10 lutego Agencja Mienia Wojskowego organizuje przetarg w Gdyni. Będzie tam można kupić m.in. samochody małej ładowności Lublin (od 2 do 3,5 tys. zł) czy Fiata Ducato (5 tys. zł). Na sprzedaż wystawiono także wózek transportowy (200 zł) i cysternę paliwową. Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje także strugarki (od 4 tys. zł), piły tarczowe (2 tys. zł), polową stację zasilania (12 tys. zł), pompę motorową paliwową (1 tys. zł), agregaty (od 800 zł), autoklawy (od 900 zł do 15 000 zł) i zestawy medyczne.

Polowa stacja zasilania na zdjęciu udostępnionym przez Agencję Mienia Wojskowego / AMW /

W kolejnych dniach lutego odbędą się przetargi Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie, Poznaniu, Szczecinie, Gdyni, Wrocławiu i Lublinie. AMW informuje, że w stolicy wśród sprzedawanych przez wojsko sprzętów będą np. pianina, a w Lublinie - unit stomatologiczny.





Polowa stacja ładowania to jeden ze sprzętów, które sprzedaje Agencja Mienia Wojskowego / AMW /

Agencja Mienia Wojskowego: Daty i miejsca najbliższych przetargów

OR AMW w Krakowie - 8 lutego 2022, godz. 12,

OR AMW w Gdyni - 10 lutego 2022, godz. 12.30,

OR AMW w Warszawie - 11 lutego 2022, godz. 12,

OR AMW w Poznaniu - 15 lutego 2022, godz. 12.30,

OR AMW w Szczecinie - 16 lutego 2022, godz. 12,

OR AMW w Gdyni - 16 lutego 2022, godz. 12,

OR AMW we Wrocławiu - 17 lutego 2022, godz. 11.30,

OR AMW w Lublinie - 18 lutego 2022, godz. 13.

Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje sprzęt również w sklepie internetowym