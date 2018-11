​Były szef Komisji Nadzoru Finansowego Marek Chrzanowski jest już w kraju. Nad ranem przyleciał z Singapuru do Warszawy. Lotnisko opuścił wejściem dla VIP-ów i nie rozmawiał z dziennikarzami. We wtorek Chrzanowski złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Dymisja została przyjęta przez premiera. Mateusz Morawiecki, jak informowała w rozmowie z RMF FM rzecznik rządu Joanna Kopcińska, spotkał się wieczorem z szefami służb i prokuratorem generalnym w sprawie byłego szefa KNF. Dodała, że "premier zobowiązał instytucje do współpracy w celu szybkiego wyjaśnienia wszystkich aspektów sprawy".

