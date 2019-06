Osiem osób zostało rannych w wypadku w Sąborzu na drodze krajowej numer 6 w województwie pomorskim. W wypadku uczestniczyły cztery samochody osobowe i dwaj rowerzyści.

Zdj. ilustracyjne / Tytus Żmijewski / PAP

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że dwa wymijające się samochody otarły się o siebie. Jeden z nich uderzył o kolejne auto, a to wpadło do rowu, zahaczając jeszcze o dwóch jadących tą drogą rowerzystów.



Osiem osób trafiło do szpitala. Jak usłyszał reporter RMF FM, siedem z nich ma drobne potłuczenia.



Trasa między Słupskiem i Lęborkiem jest zablokowana w obu kierunkach. Policjanci kierują na objazd od strony węzła Głobino w kierunku Dębicy Kaszubskiej.