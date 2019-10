"Pomóżcie, musimy zdążyć do szpitala" - taką wiadomość dostał oficer dyżurny policji w Białymstoku. Dzwonił zrozpaczony ojciec 5-latka. Chłopiec odgryzł sobie język podczas zabawy. Mężczyzna wiózł go do szpitala, ale utknął w korku. O pomoc poprosił funkcjonariuszy.

