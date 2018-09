Szef resortu nauki, wicepremier Jarosław Gowin podpisał rozporządzenie do nowej ustawy o uczelniach, które przewiduje, że będą 44 dyscypliny naukowe i 3 artystyczne. Poinformował o tym na Twitterze.

44 dyscypliny naukowe i 3 artystyczne - tyle będzie w Polsce w myśl nowej ustawy. Rozporządzenie podpisał minister nauki.

Przed chwilą, po długich konsultacjach ze środowiskiem akademickim, podpisałem rozporządzenie o dyscyplinach: 44 naukowe i 3 artystyczne. Kolejny ważny krok w reformie polskiej nauki za nami - napisał Gowin na Twitterze.





Na początku sierpnia na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia, przygotowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dotyczący podziału dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych. To jedno z wielu rozporządzeń przygotowanych przez resort nauki do Ustawy 2.0, która wchodzi w życie 1 października br. Rozporządzenie - zawierające nową klasyfikację dyscyplin naukowych - ma prowadzić do ograniczenia ich rozdrobnienia w Polsce. Podział dyscyplin wzorowany jest na systematyce przyjętej przez OECD i był zapowiadany przez resort nauki już w trakcie prac nad nową ustaw Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.



100 to zdecydowanie za dużo

Do tej pory mieliśmy 8 obszarów, 22 dziedziny i 102 dyscypliny. Od samego początku prac nad nową Ustawą 2.0 mieliśmy świadomość, że nadchodzi pora, by zrealizować postulaty wysuwane przez wszystkie międzynarodowe grona eksperckie oraz przez dużą część środowiska naukowego. Postulaty zmierzające do skonsolidowania dyscyplin - powiedział na spotkaniu z dziennikarzami w Warszawie wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

W trakcie konsultacji i opiniowania projektu rozporządzenia, pojawiły się jednak głosy sprzeciwu naukowców, których dyscypliny mają być włączone do innych, szerszych.



Szczególnie mocno swój sprzeciw wyrazili astronomowie. Polskie Towarzystwo Astronomiczne zebrało ponad 8 tys. podpisów w petycji skierowanej w sierpniu do MNiSW, dotyczącej utrzymania statusu astronomii jako samodzielnej dyscypliny naukowej. Pierwotnie została włączona do dyscypliny "nauki fizyczne".

W nowym rozporządzeniu atronomia pozostanie osobną dyscypliną nauki. Gowin wyjaśnił, że tym, co go przekonało do uznania astronomii za osobną dyscyplinę, jest światowy dorobek polskich astronomów.

(mch)