Zdaniem biegłych psychiatrów 35-letnia Krystyna Sz., która jest podejrzana o zabójstwo swojego syna i córki, była poczytalna w momencie popełniania zarzucajej jej zbrodni. Oceniono, że może stanąć przed sądem.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do zbrodni doszło w Opolu pod koniec sierpnia 2023 roku. Do mieszkania, które zajmowała Krystyna Sz. oraz jej 4-letnia córka i 3-letni syn przyszedł dziadek dzieci. W środku znalazł zamordowane wnuki. Ich matka była ranna, jednak jej obrażenia nie zagrażały życiu. W czasie, gdy doszło do tragedii, ojciec dzieci był w pracy.



Jak ustalono w trakcie śledztwa, sprawcą podwójnego morderstwa była Krystyna Sz. Kobietę, która powiedziała śledczym, że nie pamięta przebiegu zdarzenia, skierowano na obserwację psychiatryczną. Rzecznik opolskiej prokuratury przekazał, że w opinii biegłych, w chwili popełnienia zarzucanej jej zbrodni, jej poczytalność nie była ograniczona.



Podejrzana przebywa w areszcie tymczasowym. Przed sądem odpowie za podwójne morderstwo, za co grozi jej kara od 8 lat więzienia.