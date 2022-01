Lada dzień Spółka Restrukturyzacji Kopalń ma uruchomić pierwsze wypłaty jednorazowych odpraw dla odchodzących z pracy górników. Wynoszą one 120 tysięcy złotych. Trwa weryfikacja złożonych wniosków.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak informuje reporterka RMF FM Anna Kropaczek, wnioski złożyło prawie 800 osób. Są one weryfikowane przez Agencję Rozwoju Przemysłu, która sprawdza, czy górnicy wcześniej nie skorzystali z podobnych świadczeń. Część wniosków już została skontrolowana i wróciła do SRK, która wypłaci górnikom po 120 tysięcy złotych.

Odprawa za rozwiązanie umowy za porozumieniem stron

Wcześniej SRK przejęła ponad 2 tysiące pracowników różnych kopalń wraz z przekazanym przez Jastrzębską Spółkę Węglową likwidowanym majątkiem. Poza osobami, które chcą dostać odprawy, jest jeszcze grupa pracowników, która chce skorzystać z urlopów górniczych. Ich wnioski weryfikuje ZUS.

Jak informuje Spółka Restrukturyzacji Kopalń, "z pracownikami rozwiązywane są umowy o pracę za porozumieniem stron". W razie negatywnej weryfikacji przez ZUS lub ARP SA pracownik wraca do macierzystego zakładu.

Powiązane aktualności: Wciąż nie ma pieniędzy na górnicze odprawy

Wypłata odpraw to część umowy społecznej

Odprawy są częścią podpisanej w ubiegłym roku tzw. umowy społecznej dla górnictwa. Na jej mocy górnicy mają otrzymać ustawowe gwarancje pracy do emerytury lub osłony socjalne - urlopy przedemerytalne (płatne w wysokości 80 proc. wynagrodzenia) i 120-tysięczne odprawy pieniężne. Budżet państwa ma dopłacać do redukcji mocy produkcyjnych w kopalniach, które będą stopniowo zamykane do końca 2049 roku - harmonogram ich wygaszania jest częścią umowy. Wynegocjowano też wielkość podwyżek w kopalniach na najbliższe cztery lata.



Porozumienie przewiduje również, warte łącznie ponad 16 mld zł, inwestycje w czyste technologie węglowe oraz powołanie specjalnego Funduszu Transformacji Śląska z 500-milionowym kapitałem początkowym i gwarancjami na kolejny miliard zł.