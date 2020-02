Ministerstwo Sprawiedliwości odniosło się do nagłośnionej przez tygodnik "Wprost" historii 11-letniej Zuzi z Libiąża, która odziedziczyła po swoim ojcu milion złotych długu. Komornik zajął część renty rodzinnej przysługującej dziewczynce. "Do ściągania pieniędzy z renty dziewczynki nigdy nie powinno dojść" - podkreślił resort w komunikacie. Jak wyjaśniono, do dziewczynki i jej mamy wróciły już zajęte środki z renty. Zapadła też decyzja o skierowaniu wniosku dyscyplinarnego przeciwko komornikowi.

Zdj. ilustracyjne /Darek Delmanowicz /PAP

