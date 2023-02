Andrzej Pilecki, syn rotmistrza Witolda Pileckiego, bohatera z Auschwitz zamordowanego w czasach komunistycznych, ma otrzymać 1,5 mln zł zadośćuczynienia od Skarbu Państwa - taki wyrok wydał dziś Sąd Okręgowy w Warszawie.

Andrzej Pilecki, syn rotmistrza Witolda Pileckiego / Radosław Pietruszka / PAP

Wniosek w tej sprawie wpłynął do sądu rok temu. Andrzej Pilecki wystąpił o 26 mln zł zadośćuczynienia i odszkodowania od Skarbu Państwa za krzywdę doznaną przez jego ojca. Proces w tej sprawie toczył się przed Sądem Okręgowym w Warszawie od listopada 2022 r.

Rotmistrz Witold Pilecki walczył w wojnie obronnej 1939 r. Podczas okupacji niemieckiej był współzałożycielem Tajnej Armii Polskiej i żołnierzem Armii Krajowej.

We wrześniu 1940 r. dobrowolnie dał się schwytać podczas łapanki na ulicach Warszawy, aby przedostać się do stworzonego kilka miesięcy wcześniej przez Niemców KL Auschwitz. W obozie koncentracyjnym był jednym z przywódców działającego w nim podziemia. Zagrożony dekonspiracją uciekł z KL Auschwitz w nocy z 26 na 27 kwietnia 1943 r. Komendantowi AK przedstawił raport o zbrodniach dokonywanych w obozie.

Rotmistrz Pilecki walczył w powstaniu warszawskim, dostał się do niemieckiej niewoli, a po wyzwoleniu przez aliantów obu jenieckiego trafił do oddziałów II Korpusu Polskiego we Włoszech. Stąd zdecydował się wrócić do kraju - w grudniu 1945 r. dotarł do Warszawy z misją m.in. ratowania dawnych żołnierzy podziemia antyhitlerowskiego, ściganych i mordowanych przez nowe władze osadzone w Polsce przez Związek Radziecki.

Rotmistrz Pilecki został w maju 1947 r. aresztowany przez komunistyczny Urząd Bezpieczeństwa. Sąd Polski ludowej skazał bohatera z Auschwitz na karę śmierci. 21 maja 1948 r. strzałem w tył głowy rotmistrz Witold Pilecki został zamordowany w mokotowskim więzieniu przy ul. Rakowieckiej w Warszawie.

Unieważnienie wyroku śmierci nastąpiło w 1990 r. W 2006 r. rotmistrz Pilecki otrzymał pośmiertnie Order Orła Białego, a w 2013 r. pośmiertnie został awansowany do stopnia pułkownika.