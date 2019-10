Czwartek zdominowała informacja dnia: literacki Nobel dla Olgi Tokarczuk. Polska pisarka została wyróżnona "za wyobraźnię narracyjną, która z encyklopedyczną pasją prezentuje przekraczanie granic jako formę życia". W tym roku laureatów literackiego Nobla było dwóch. Tokarczuk została uhonorowana za rok 2018! Nagrodę za 2019 rok otrzymał austriacki pisarz i tłumacz Peter Handke.

Olga Tokarczuk z literackim Noblem!

Wielki sukces polskiej pisarki: Olga Tokarczuk została uhonorowana literacką Nagrodę Nobla za 2018 rok! Autorka "Ksiąg Jakubowych" miała wysokie notowania u bukmacherów, a jej książki cieszyły się ostatnio dużym powodzeniem wśród korzystających z zasobów biblioteki Szwedzkiej Akademii. Tokarczuk jest 15. kobietą w historii wyróżnioną tą prestiżową nagrodą.



O Noblu Olga Tokarczuk dowiedziała się na autostradzie: Musieliśmy szukać parkingu

"Jestem bardzo szczęśliwa i tak naprawdę nie znajduję jeszcze słów, żeby to wyrazić" - tak Olga Tokarczuk na gorąco skomentowała w telefonicznej rozmowie z dziennikarką RMF FM Katarzyną Sobiechowską-Szuchtą swój ogromny sukces: pisarka została uhonorowana Literacką Nagrodą Nobla za rok 2018! Nagrodę za 2019 rok otrzymał austriacki pisarz i tłumacz Peter Handke.



Tłumaczka Tokarczuk na angielski: Olga to Stanley Kubrick świata literatury

"Jestem oszołomiona, zachwycona. Od razu zadzwoniłam do Olgi, wiedząc oczywiście, że jej telefon będzie zajęty. Ale oddzwoniła bardzo szybko" - wspomina w rozmowie z RMF FM tłumaczka książek Olgi Tokarczuk na j. angielski Antonia Lloyd-Jones, pytana o pierwszą reakcję na przyznanie polskiej pisarce literackiej Nagrody Nobla. "To jest odważna pisarka - dla mnie Olga jest jak Stanley Kubrick świata literackiego" - mówi tłumaczka dziennikarce RMF FM Monice Kamińskiej. W wywiadzie przyznaje jednocześnie, że bardzo trudno jest przekonać angielskich wydawców, by wydawali polską literaturę.



Peter Handke laureatem literackiego Nobla za rok 2019

Laureatem Literackiej Nagrody Nobla za rok 2019 został austriacki pisarz i dramaturg Peter Handke za "pracę, która z lingwistycznym geniuszem eksploruje peryferie i specyfikę ludzkiego doświadczenia".



Kuźnia Raciborska: Ciało jednego z saperów przetransportowane do Zakładu Medycyny Sądowej

Udało się przetransportować ciało jednego z saperów, który we wtorek zginął w eksplozji niewybuchu w lesie koło Kuźni Raciborskiej. Zwłoki trafiły do Zakładu Medycyny Sądowej.



Łukasz Szumowski: Moja żona lekarka teraz na kontrakcie zarabia około 6 tysięcy złotych

"Na etacie moja żona, która jest lekarzem zarabiała cztery tysiące złotych. Teraz przeszła na kontrakt. Zarabia około 6 tysięcy złotych, ale nie wiem dokładnie, bo mi się nie chwali" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM minister zdrowia Łukasz Szumowski. Pytany kiedy skończy się "sajgon" na SOR minister tłumaczył: wdrożyliśmy zasady działania. "W przeciągu tej kadencji o połowę zwiększyliśmy nakłady. W Bydgoszczy na "zielonej linii" czeka się 4 godziny, na "pomarańczowej" piętnaście minut - wyliczał gość Roberta Mazurka.



Polskie MSZ zaniepokojone turecką ofensywą w Syrii

Polska jest zaniepokojona rozpoczęciem operacji tureckich sił zbrojnych w północno-wschodniej Syrii - ogłosiło polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w specjalnym oświadczeniu. W ostatnich dniach Turcja rozpoczęła ofensywę wojskową w północnej Syrii, wymierzoną w kurdyjskie siły.

"Polska jest zaniepokojona rozpoczęciem operacji tureckich sił zbrojnych w północno-wschodniej Syrii. Obawiamy się, że może ona wpłynąć negatywnie na stabilność regionu, próby wypracowania rozwiązania pokojowego prowadzone pod egidą ONZ, jak również przyczynić się do dalszego pogorszenia sytuacji humanitarnej" - napisało MSZ.

Erdogan grozi Europie: Wyślemy do was 3,6 mln uchodźców

Blisko 110 bojowników zginęło od wczoraj w tureckiej ofensywie na północnym wschodzie Syrii - oświadczył prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan. Europie zagroził, że jeśli ofensywę uzna za okupację, wyśle do niej przebywających w Turcji syryjskich uchodźców.