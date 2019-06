Policja ujawniła, że nie wiedziała, by 9-miesięczna Blanka wróciła do biologicznych rodziców. Przypomnijmy, że dziecko zmarło w piątek po tym, jak trafiło do szpitala. Rodzice mieli znęcać się nad dziewczynką i zamordować uderzając ją wielokrotnie tępym narzędziem. Ponadto we wtorek dziennikarz RMF FM dowiedział się, że prokuratora przeprowadzi specjalną kwerendę śledztw dotyczących pedofilii duchownych w latach 2016-2019 - to efekt filmu braci Sekielskich "Tylko nie mów nikomu". Przygotowaliśmy dla was podsumowanie najważniejszych wydarzeń wtorku.

