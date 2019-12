Prawo i Sprawiedliwość złożyło projekt nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych, Sądzie Najwyższym i innych ustaw, który ma zdyscyplinować sędziów. Jak donosi nasz dziennikarz, nowe prawo ma umożliwiać nakładanie kar pieniężnych, a nawet usunięcie z zawodu dla sędziów, którzy podważą status innych sędziów wskazanych przez tzw. nową KRS. We Włoszech tamtejszy Sąd Najwyższy utrzymał karę 16 lat więzienia dla sprawców brutalnej napaści na dwoje polskich turystów w Rimini. Za to w Katowicach razem z słuchaczami RMF FM pobiliśmy rekord Guinnessa w śpiewaniu świątecznego przeboju "Last Christmas". Co jeszcze wydarzyło się w czwartek? Przeczytajcie nasze podsumowanie najważniejszych wydarzeń.

