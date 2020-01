Boeing 737 należący do ukraińskich linii lotnicznych Ukrainian International Arlines ze 170 osobami na pokładzie rozbił się po starcie z międzynarodowego portu lotniczego Teheran-Imam Khomeini w Iranie. Nikt nie przeżył katastrofy - podała irańska telewizja państwowa.

Do katastrofy doszło zaraz po starcie z lotniska Imama Chomeiniego. Samolot spadł na ziemię pomiędzy miejscowościami Parand i Szahriar - poinformował rzecznik agencji lotnictwa cywilnego Reza Dżafarzadeh.

Rzecznik dodał, że na miejscu katastrofy pracują już eksperci i śledczy w związku ze wszczęciem dochodzenia. Maszyna stoi w ogniu, ale wysłaliśmy już kilka ekip. Być może będziemy w stanie ocalić jakichś pasażerów - mówił państwowej telewizji Pirhossein Koulivand, szef irańskiej agencji ds. sytuacji nadzwyczajnych i klęsk żywiołowych. Czerwony Półksiężyc poinformował jednak, że "nie ma szans na znalezienie żywych pasażerów".



Samolot leciał do Kijowa - twierdzą irańskie media. Początkowo informowano, że na pokładzie znajdowało się 180 osób. Później władze lotniska podały bardziej precyzyjne dane.



Agencja Reutera podała, że powodem katastrofy były problemy techniczne zaraz po starcie. Ich natura nie jest jeszcze znana.



Reuters przypomina, że produkowany od późnych lat 90. Boeing 737-800 cieszy się reputacją dobrej maszyny w przeciwieństwie do nowocześniejszego Boeing 737 MAX, który - jako model - był unieruchomiony przez 10 miesięcy po dwóch głośnych katastrofach, do jakich doszło w ostatnich latach.



Tożsamość i narodowość pasażerów oraz załogi feralnego samolotu UIA nie jest jeszcze znana.

Wcześniej Iran ostrzelał rakietami dwie amerykańskie bazy na terytorium Iraku.



