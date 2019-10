"Jestem bardzo szczęśliwa i tak naprawdę nie znajduję jeszcze słów, żeby to wyrazić" - tak Olga Tokarczuk na gorąco skomentowała w telefonicznej rozmowie z dziennikarką RMF FM Katarzyną Sobiechowską-Szuchtą swój ogromny sukces: pisarka została uhonorowana Literacką Nagrodą Nobla za rok 2018! Nagrodę za 2019 rok otrzymał austriacki pisarz i tłumacz Peter Handke.

Olga Tokarczuk została uhonorowana literackim Noblem za 2018 rok / FACUNDO ARRIZABALAGA / PAP/EPA

Wiadomość o prestiżowej nagrodzie zastała Tokarczuk na niemieckiej autostradzie. Pisarka, której "Księgi Jakubowe" zostały właśnie wydane po niemiecku, wczoraj miała spotkanie autorskie w Poczdamie, dzisiaj ruszyła w drogę do Bielefeld.

Olga Tokarczuk. Pisarka, psycholog, pracowała jako pokojówka Po otrzymaniu Bookera za "Biegunów" pisarka mówiła w wywiadzie: "Czuję się trochę tak, jakbym dostała nowe życie w grze komputerowej. Wchodzę na inny poziom rozgrywek". Rzeczywistość i Akademia Szwedzka potwierdziły jej intuicje. Olga Tokarczuk jest laureatką literackiego... czytaj więcej

Ja mam ciekawe życie i zawsze różne dobre i złe informacje zaskakują mnie w dziwnych okolicznościach. Tym razem zostałam złapana przez Nagrodę Nobla na autostradzie w Niemczech. Musieliśmy szukać parkingu, żeby ułożyć sobie to wszystko w głowie i żeby w ogóle dotarło do mnie to, co się stało - opowiadała świeżo upieczona noblistka w rozmowie z Katarzyną Sobiechowską-Szuchtą.

Jestem bardzo szczęśliwa i tak naprawdę nie znajduję jeszcze słów, żeby to wyrazić. Proszę mi dać więcej czasu - mówiła.

W rozmowie z "Gazetą Wyborczą" podkreśliła zaś również: Bardzo się cieszę także z tego, że nagrodę wraz ze mną otrzymał Peter Handke, którego niezwykle cenię.

To wspaniale, że Akademia Szwedzka doceniła literaturę z centralnej części Europy. Cieszę się, że jeszcze się trzymamy - zaznaczyła.

Olga Tokarczuk jest autorką m.in. "Podróży ludzi Księgi", "Prawieku i innych czasów", "Gry na wielu bębenkach", "Prowadź swój pług przez kości umarłych", "Ksiąg Jakubowych" oraz "Biegunów", za którą w ubiegłym roku otrzymała międzynarodową Nagrodę Bookera.

Literackim Noblem została uhonorowana za - jak podała Szwedzka Akademia - "wyobraźnię narracyjną, która z encyklopedyczną pasją prezentuje przekraczanie granic jako formę życia".

To pierwszy literacki Nobel dla polskiego twórcy od 23 lat, gdy w 1996 roku wyróżnienie to otrzymała Wisława Szymborska.