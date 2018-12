"Narcyzm w polityce jest powszechnym zjawiskiem. (...) Nie da się na wchłanianiu i zdradzie zbudować czegoś, co ma nową jakość i nowe standardy. To była zdrada. Zdradziła swoich ludzi. Dlatego, że przewodniczący klubu, dowódca, nie zostawia swoich ludzi za burtą i nie odchodzi dla swoich własnych korzyści. Nielojalność, zdrada, zachowanie, które na pewno nie buduje nowych standardów" – mówi o przejściu Kamili Gasiuk-Pihowicz do klubu parlamentarnego "Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska" Katarzyna Lubnauer, przewodnicząca Nowoczesnej w Porannej rozmowie w RMF FM.

REKLAMA