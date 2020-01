"Do odważnych, cierpiących mieszkańców Iranu: byłem po waszej stronie od początku mojej prezydentury i nadal będę was wspierać" - napisał na Twitterze Donald Trump. Ostrzegł też władze Iranu: "Nie może być kolejnej masakry pokojowych demonstrantów. Świat patrzy", nawiązując przy tym do protestów z listopada i grudnia, wywołanych podwyżką cen paliw. Demonstracje zostały krwawo stłumione przez władze fundamentalistycznej Islamskiej Republiki Iranu.

REKLAMA