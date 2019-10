Były poseł Artur Zawisza wypowiedział się na temat swojego drugiego zatrzymania przez policję. „Nieszczęścia chodzą parami” – stwierdził. Zawisza w piątek rano potrącił w Warszawie rowerzystkę. Prowadził auto bez uprawnień, które stracił za jazdę pod wpływem alkoholu. Wieczorem ponownie wsiadł za kierownicę i został zatrzymany przez policję. Dziś twierdzi, że odstawiał mercedesa do garażu.



Artur Zawisza podczas Marszu dla Życia i Rodziny na warszawskich ulicach w czerwcu 2017 roku / Jakub Kamiński /PAP

Artur Zawisza został zatrzymany do kontroli w piątek przed 22:00 na ul. Chełmskiej w Warszawie - informuje dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Policjanci uniemożliwili politykowi dalszą jazdę: zabrali mu kluczyki, a mercedesa odholowali na parking.



Nieszczęścia chodzą parami. Odstawiałem samochód do garażu (...) Wczoraj był niefortunny ciąg wydarzeń, którego żałuję - stwierdził dziś polityk. Podkreślił, że przestrzegał sądowego zakazu i "nadmiernie pospieszył się korzystając z auta". Żałuje tego, co się stało. Potrąconą kobietę przepraszał już publicznie i - jak dodał - będzie przepraszał osobiście.

Ja jej nie widziałem, ona nie widziała mnie. Natomiast trzeba to rozważyć z punktu widzenia ruchu drogowego - zaznaczył.

Artur Zawisza twierdzi, że dziś odbierze odholowany samochód z uprawnionym kierowcą. Kluczyki mam. Dzisiaj samochód będzie odebrany przeze mnie z parkingu (policyjnego - red.) wraz z uprawnionym kierowcą - powiedział.

Artur Zawisza potrącił w piątek rowerzystkę. To pracownica BBN

Były poseł Artur Zawisza wczoraj o godzinie 7:00 rano spowodował wypadek drogowy prowadząc samochód bez prawa jazdy. Na skrzyżowaniu ulic Beethovena i Sobieskiego wymusił pierwszeństwo przejazdu na rowerzystce, poruszającej się ścieżką rowerową.

Rowerzystka, pani Aneta, pracownica Biura Bezpieczeństwa Narodowego ma złamany bark i zgruchotane kolano, w najbliższych dniach czeka ją poważna, skomplikowana operacja, od której zależy, czy wróci do podstawowej sprawności. Ofiara wymuszenia pierwszeństwa, przewieziona 10 metrów na masce auta Artura Zawiszy, spędzi w szpitalu co najmniej kilka tygodni. Potem czekają kobietę miesiące rehabilitacji.

Wieczorem o 22:00 Artur Zawisza został zatrzymany ponownie za kierownicą swojego mercedesa. Miało to miejsce na ulicy Chełmskiej. Policjanci uniemożliwili mu kontynuowanie jazdy bez uprawnień - zabroniono mu prowadzenia auta, a należący do byłego posła mercedes został odholowany na policyjny parking.

Byłego posła nie ukarano mandatem. Wobec kierowcy wszczęto postępowanie związane z podejrzeniem naruszenia sądowego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Kara za to przestępstwo wynosi do 2 lat więzienia. Do tego dochodzi potrącenie rowerzystki. W sumie Zawisza może zostać skazany na kilka lat więzienia - decyzja, oczywiście, będzie należała do sądu.

Artur Zawisza dla RMF FM o potrąceniu rowerzystki: Wydarzenie drogowe jakich wiele

Artur Zawisza nie ma uprawnień do prowadzenia pojazdów. W 2016 roku w Starej Hucie został zatrzymany przez patrol policji. Jechał wówczas pod wpływem alkoholu, za co potem stracił prawo jazdy. W styczniu 2019 roku uprawomocnił się wyrok sądu o zakazie prowadzenia przez niego pojazdów.

Pytany przez dziennikarza RMF FM Mariusza Piekarskiego o prawo jazdy, powiedział, że "nie zdążył go jeszcze odzyskać". Muszę zrobić kurs, nie zdążyłem tego jeszcze zrobić - mówił. Dodał także, że rano wsiadł do samochodu, mimo braku dokumentu, bo "była wyższa potrzeba". Zapewne nie powinienem - przyznał.

Zawisza w 2001 roku dostał się do Sejmu startując z listy Prawa i Sprawiedliwości. Ponownie podobnie uzyskał mandat w 2005 roku. W 2007 roku odszedł z Prawa i Sprawiedliwości i przeszedł do Prawicy Rzeczpospolitej - startował potem do Sejmu z list Ligi Polskiej Rodzin, jednak nie uzyskał reelekcji.

W 2012 roku współtworzył Ruch Narodowy, z którego odszedł po kilku latach. W 2018 roku współtworzył z Markiem Jakubiakiem Federację dla Rzeczpospolitej.