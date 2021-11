"Już od przyszłego roku gorzelnie należące do producentów owoców, mali producenci wina i napojów fermentowanych oraz miodów pitnych będą płacić o połowę niższą akcyzę" - informuje resort finansów. "To dobra wiadomość dla małych niezależnych producentów napojów alkoholowych, np. miodów pitnych, wina i cydrów. Już od przyszłego roku będą oni korzystać z niższej – i to o połowę - stawki akcyzy, tak jak od 2018 r. korzystają z niej mali producenci piwa. Dzięki temu będziemy wspierać mały biznes i produkty made in Poland" – tłumaczy wiceminister finansów Jan Sarnowski.

REKLAMA