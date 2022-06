Wielka fuzja na polskim rynku energetycznym staje się faktem. W czwartek zarząd Orlenu zatwierdził projekt planu połączenia z Lotosem.

PKN Orlen poinformował w komunikacie, że 2 czerwca zarząd spółki zatwierdził projekt planu połączenia płockiego koncernu z Grupą Lotos.

Jak wyjaśniono, projekt planu połączenia zakłada przeniesienie całego majątku Grupy Lotos do Orlenu w zamian za akcje, które PKN Orlen przyzna akcjonariuszom Grupy Lotos.

W komunikacie dodano, że w zamian za jedną akcję Grupy Lotos akcjonariusze tej spółki otrzymają 1,075 akcji PKN Orlen.

Udział Skarbu Państwa w połączonym koncernie

Po przejęciu Grupy Lotos przez PKN Orlen udział Skarbu Państwa w połączonym podmiocie wzrośnie do około 35 proc. - poinformował Orlen.

Obecnie Skarb Państwa kontroluje 27,52 proc. akcji płockiego koncernu.

"Zakładając następnie połączenie z PGNiG, udział ten zwiększy się do ok. 50 proc., co oznacza, że kontrola nad nowo powstałym koncernem multienergetycznym zostanie dodatkowo wzmocniona" - dodano w komunikacie Orlenu.

Morawiecki o fuzji Orlenu i Lotosu

Jestem przekonany, że jeśli ta fuzja dojdzie do skutku, to Polska będzie w lepszym położeniu niż wielu naszych konkurentów bezpośrednich - mówił w maju premier Mateusz Morawiecki podczas rozmowy z uczestnikami Ogólnopolskiego Kongresu Dialogu Młodzieżowego.

W ocenie premiera, "jest to fuzja, która ma wzmocnić polskie przedsiębiorstwo". Zrobić z naszego dużego czempiona, naprawdę środkowoeuropejski koncern multienergetyczny i zwiększyć jego siłę zakupową - powiedział Morawiecki.



Szef rządu tłumaczył, że aby benzyna była tańsza, "a o to przecież wszystkim chodzi, trzeba kupić jak najtaniej ropę na rynkach światowych". Firma, która jest o 50, czy o 100 proc. większa, może taniej kupić ropę. To jest pierwszy aspekt - wyjaśnił. Drugi - jak dodał - dotyczy tego, że na arenie międzynarodowej liczą się bardziej te państwa, które mają globalnych albo przynajmniej regionalnych czempionów.