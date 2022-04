62,6 proc. Polaków ograniczyło wydatki w związku ze wzrostem cen – wynika z sondażu United Surveys dla RMF FM i „Dziennika Gazety Prawnej”. Oszczędzamy głównie na codziennych zakupach i wyjściach do restauracji. Mimo że inflacja wzrasta w szybkim tempie, to aż 67,6 proc. z nas nie planuje poprosić szefa o podwyżkę.

/ Shutterstock

Główny Urząd Statystyczny poinformował w połowie kwietnia, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2022 r. wzrosły rok do roku o 11,0 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 3,3 proc.

Ekonomiści Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) podkreślili, że to najwyższy odczyt od 2000 roku. "W kolejnych miesiącach spodziewamy się dalszego wzrostu cen" - podali w komentarzu.

Zdaniem PIE inflacja osiągnie szczyt w wakacje - będzie to około 12,5-13,0 proc. "Spodziewamy się, że wzrost cen żywności sięgnie nawet 14 proc. Także ceny energii i paliw utrzymają się na wysokich poziomach" - ocenili eksperci.

Rosnące ceny to problem dla wszystkich konsumentów. W najnowszym sondażu postanowiliśmy spytać o to, jakie decyzje podejmują Polacy w związku z rosnącymi kosztami życia.

W badaniu dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" ankieterzy United Surveys zapytali Polaków o to, czy "w związku z podwyżkami cen, rachunków i ogólnym wzrostem cen ograniczył/a Pan/Pani swoje wydatki".

/ RMF FM

62,6 proc. ankietowanych odpowiedziało, że tak. 37,4 proc. wskazało, że tego nie zrobiło.

Uczestnicy badania zostali też zapytani o to, jakie wydatki ograniczyli. Co ważne, mieli możliwość wskazać kilka odpowiedzi. 56,3 proc. zadeklarowało, że wydaje mniej na codzienne zakupy. 48,5 proc. Polaków ograniczyło wyjścia do restauracji. Kolejna pozycja, na której oszczędzamy, to wyjazdy wypoczynkowe - 37,6 proc. Z kolei 36,7 proc. ankietowanych ograniczyło wyjścia do kina i teatru. Ograniczenie wydatków na kulturę zadeklarowało 35,3 proc. osób. 34,2 proc. wydaje mniej pieniędzy na dobra trwałe (sprzęt RTV/AGD, meble, samochody).

7,9 proc. uczestników badania zadeklarowało oszczędzanie na innych rzeczach. 3,9 proc. wskazało, że trudno powiedzieć jakie wydatki ograniczyli.

/ RMF FM

Niewielu osób planuje poprosić o podwyżkę

/ RMF FM

Ankieterzy sprawdzili też, czy w związku z wysoką inflacją ankietowani planują zwrócić się do swoich pracodawców o podwyżkę wynagrodzenia. 5,3 proc. badanych już to zrobiło. 25,5 proc. deklaruje, że planuje to zrobić. Zdecydowana większość - 67,6 proc. Polaków nie poprosiło o podwyżkę i nie zamierza tego robić. 1,6 proc. nie zajęło stanowiska w tej sprawie.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 22-23 kwietnia 2022 r. na grupie 1000 osób. Badanie wykonano metodą CAWI (ankiety elektroniczne).