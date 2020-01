Od tego miesiąca każdy, nawet najdrobniejszy przedsiębiorca w Niemczech ma obowiązek wydać klientowi rachunek z nowej, elektronicznej kasy fiskalnej. Bez względu na to, na jaką kwotę opiewa. Niektórzy twierdzą, że to zaśmiecanie środowiska papierkami. Pewien piekarz z Bawarii dał wyraz swemu oburzeniu. Rachunek przykleił do każdego upieczonego przez siebie pączka. Można go zjeść – jest zrobiony z cukru.

