Ile frankowicz dostał pieniędzy z banku, tyle ma zwrócić. Bez żadnych odsetek. O ile wygra w sądzie - taką zmianę w Kodeksie cywilnym proponuje Polskie Stronnictwo Ludowe. To ma być nowy pomysł na wparcie osób spłacających kredyty hipoteczne w walutach obcych.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

To oferta dla osób, które mają kredyt hipoteczny we frankach, poszyły do sądu, zaskarżyły legalność tego kredytu i wygrały. W takich sytuacjach banki uznają, że kredyt jest nieważny, ale nakazują zapłatę za bezumowne korzystanie z pieniędzy.

Ustawa PSL-u ma to zablokować. Ma sprawić, że od razu po korzystnym wyroku w życie wchodzi zasada, że ile kredytobiorca dostał pieniędzy do ręki, tylko oddaje.

Chcemy to złożyć jutro. Konsultowaliśmy to już z częścią opozycji, jest pozytywne nastawienie. Będziemy też rozmawiać z rządzącymi, bo bez ich głosów to nie przejdzie - zaznaczył Władysław Kosiniak-Kamysz.

W ten sposób PSL chce przyciągnąć do siebie frankowiczów.