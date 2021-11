Podwyższenie kwoty wolnej od podatku z 8 tys. zł rocznie do 30 tys. zł rocznie i zmiana drugiego progu podatkowego, który podniesiono z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł - to najważniejsze zmiany podatkowe zapisane w Polskim Ładzie. Jak pisze "Super Express", zyskają głównie osoby zarabiające poniżej płacy średniej.

