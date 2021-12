Od stycznia 2022 roku będą obowiązywać nowe przepisy, które wprowadza Polski Ład. Najwięcej zmian będzie w sferze podatkowej – dlatego też przez wielu ekspertów Polski Ład jest nazywany rewolucją podatkową. Jak w związku z tym zmienią się wynagrodzenia pracowników?

Zwiększenie kwoty wolnej od podatku i zmiana drugiego progu podatkowego

Do tej pory kwota wolna od podatku to było 8 tysięcy. Od stycznia 2022 roku będzie to 30 tysięcy.

Drugi próg podatkowy, tj. 32 proc. obowiązywał od rocznych dochodów w wysokości 85 528 złotych. Polski Ład to zmieni - drugi próg podatkowy będzie obowiązywał wszystkich, których roczne zarobki wyniosą więcej, niż 120 000 złotych w ciągu roku.

Samochód służbowy. Zmiany w kwestii opodatkowania

Zmiany dotyczyć będą również zasad opodatkowania prywatnego użytku samochodów służbowych.

Użytkowanie samochodów elektrycznych oraz samochodów o mocy silnika do 60 kW będzie uznawane, jako dochód w kwocie 250 złotych miesięcznie. W przypadku pozostałych samochodów przychód będzie wynosił 400 złotych miesięcznie.

Brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej

Zmiany w przepisach podatkowych sprawiły, że od 2022 roku nie będzie możliwości odliczenia składki zdrowotnej.

Ta zmiana wpływa na niekorzyść zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla pracowników. Jednak w przypadku pracowników wprowadzono "ulgę dla klasy średniej", która ma zniwelować skutki tych zmian. Ulga będzie miała zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do osób uzyskujących roczne przychody ze stosunku pracy w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł.