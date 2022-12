Mamy coraz większy problem z niespłacanymi na czas kredytami. Najnowsze dane Biura Informacji Kredytowej pokazują, że już prawie 6,5 procent z nas spóźnia się z ratami ponad miesiąc, a ponad 5,5 procent - ponad trzy miesiące.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Sytuacja dramatycznie pogarsza się od czasu napaści Rosji na Ukrainę i radykalnego podnoszenia stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej.

Osoby, które nie mogą spłacić na czas kredytu, mogą skorzystać z kilku opcji.

Po pierwsze, mogą wziąć ustawowe wakacje kredytowe. Dzięki nim w przyszłym roku można nie płacić aż czterech rat kredytu hipotecznego wziętego w złotówkach.

Jeżeli to za mało, to istnieją także bankowe wakacje kredytowe. Bardzo często można poprosić bank o dodatkowy miesięcy przerwy w spłacie. Przynajmniej części kapitałowej.

Kolejna opcja to skorzystanie z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Osoby, które straciły pracę albo takie, którym raty pożerają większość pensji, mogą przez trzy lata dostawać na spłatę po dwa tysiące nieoprocentowanej pożyczki.

Ostatnią deską ratunku pozostaje wizyta w banku i przyznanie, że ma się problem i prosi się o wydłużenie czasu spłaty kredytu, by dzięki temu obniżyć raty. Banki często się na to zgadzają - to im najbardziej zależy na tym, byśmy spłacili kredyt.

Największe problemy mają młodzi ludzie

Z danych wynika, że wśród ludzi do 35. roku życia niespłacone na czas zadłużenie wynosi prawie 6 mld zł. Ta kwota narasta.

Maleje natomiast zadłużenie emerytów - dziś wynoszące 5,5 mld zł - i to mimo że seniorów w Polsce przybywa.

Młodzi ludzie mają najmniejsze pole manewru, a nie są jeszcze doświadczeni w zarządzaniu swoim majątkiem. Pierwsza praca umożliwia im zaciągnięcie zobowiązań na przyjemności - drogie wyjazdy bądź gadżety. Niestety po czasie nie radzą sobie ze spłatą kredytów lub pożyczek, co prowadzi do spiętrzenia zaległości - mówi Jakub Kostecki, kierujący firmą windykacyjną Kaczmarski Inkasso.

Z kolei nauczeni doświadczeniem starsi ludzie w obliczu kryzysu potrafili zacisnąć pasa i uporządkować finanse - choć często było to dla nich potężnym wysiłkiem.