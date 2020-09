Niektórzy rodzice alarmują, że mają problem z pobraniem bonu turystycznego. Choć przysługuje on na każde dziecko, to system internetowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie każdemu chce go udostępnić.

Rodzice wchodząc na Platformę Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych powinni mieć możliwość pobrania bonu turystycznego. Niektórzy zgłaszają jednak wystąpienie problemów. To dlatego, że prawnie bon przysługuje temu rodzicowi, który pobiera na dziecko inne świadczenie - np. 500 plus.

W praktyce oznacza to, że jeżeli formalnie to matka dziecka pobiera 500 plus, to tylko ona dostanie na stronie internetowej ZUS-u możliwość pobrania bonu turystycznego, a ojciec dziecka już nie. Jeżeli to ojciec pobiera 500 plus - to on, a nie matka dziecka, dostanie prawo skorzystania z bonu. Jeśli zatem po zalogowaniu na stronę ZUS-u ktoś nie ma możliwości pobrania bonu turystycznego na dziecko, problem powinno rozwiązać zalogowanie się na stronę przez drugiego rodzica.



Przypomnijmy, że bonem Polacy mogą płacić za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne w kraju. Jest on ważny do 31 marca 2022 r. i nie podlega wymianie na gotówkę ani na inne środki płatnicze.