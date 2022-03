Ceny ropy rosną na giełdach w Nowym Jorku i Londynie. Dobiega końca tydzień z najsilniejszymi zmianami notowań ropy od czasu historycznego spadku cen poniżej zera w kwietniu 2020 roku. Trwająca od 24 lutego wojna Rosji z Ukrainą wywołuje gwałtowne wzrosty cen kluczowych surowców - informują maklerzy.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na kwiecień kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 106,68 USD, wyżej o 0,62 proc.



Ropa Brent na ICE w Londynie w dostawach na maj jest wyceniana po 110,03 USD za baryłkę, wyżej o 0,64 proc.



W tym tygodniu ceny WTI dochodziły do 130 USD za baryłkę, a notowania Brent zbliżyły się do ok. 140 USD/b.



Brent na dodatek notowała rekordowe wahania cen - o 20 dolarów/b w czasie jednej sesji.



Na rynkach ropy będzie to też czas z pierwszym tygodniowym spadkiem cen surowca - o ponad 8 proc. - najsilniejszym od listopada 2021 r.

Cena ropy może jeszcze wystrzelić w górę

Skutki toczącej się wojny pomiędzy Rosją a Ukrainą przetaczają się przez rynki towarowe - od pszenicy po paliwa - benzynę i olej napędowy, co zwiększa presję inflacyjną na całym świecie.



W Stanach Zjednoczonych Izba Reprezentantów przyjęła w tym tygodniu ustawę o embargu na rosyjskie surowce energetyczne, ale już wcześniej zakaz importu tych produktów wprowadził prezydent Joe Biden za pomocą rozporządzenia wykonawczego.



Kraje kartelu OPEC oceniły z kolei w tym tygodniu, że na rynkach nie brakuje ropy.



Złą informację dla rynków ropy ma firma Rystad Energy - jej eksperci wskazują, że jeśli kraje na świecie będą nadal stosować sankcje na import rosyjskiej ropy cena Brent może wzrosnąć do lata do 240 USD za baryłkę.

W dniu napaści Rosji na Ukrainę 24 lutego baryłka Brent wyceniana była na 99 dolarów, a WTI na 92,8 dolarów.