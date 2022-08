Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został dziś projekt rozporządzenia w sprawie podwyższenia kwoty zwolnionej z podatku od spadków i darowizn. W uzasadnieniu wyjaśniono, że ma to związek ze wzrostem cen towarów nieżywnościowych.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Chodzi o projekt rozporządzenia Ministerstwa Finansów w sprawie ustalenia kwot wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnionych z podatku od spadków i darowizn i niepodlegających opodatkowaniu oraz skal podatkowych, według których oblicza się ten podatek.

Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu, w przypadku wzrostu cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku o ponad 6 procent, Ministerstwo Finansów podwyższa kwoty wolne od podatku w stopniu odpowiadającym wzrostowi tych cen.

Wyjaśniono, że na podstawie ogłaszanych w okresie od I kwartału 2003 roku do II kwartału 2022 roku komunikatów prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku ustalono, że w tym czasie ceny wzrosły o 8,27 proc.

W związku z tym, Ministerstwo Finansów zaproponowało, by w przypadku darowizny od jednego darczyńcy kwota wolna od podatku wzrosła do 10 434 zł, a w przypadku darowizny od wielu darczyńców - do 20 868 zł łącznie.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.