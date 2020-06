Koncern motoryzacyjny PSA zrezygnował ze sprowadzenia 270 pracowników z Polski do swojej fabryki w Hordain na północnym-wschodzie Francji - poinformowała agencja AFP. Powodem jest presja ze strony rządu oraz związków zawodowych.

Fabryka silników grupy PSA / Andrzej Grygiel / PAP

Szef koncernu PSA Carlos Tavares "zobowiązał się cofnąć tę decyzję". Takie zapewnienie miał złożyć wobec ministra gospodarki i finansów Bruno Le Maire'a - dowiedziała się AFP w ministerstwie.

Decyzji Grupy PSA o sprowadzeniu z Polski 270 pracowników fabryki Opla Astry w Gliwicach sprzeciwiały się zarówno francuskie związki zawodowe, jak i minister Le Maire oraz minister pracy Muriel Penicaud.



Szefowie resortów gospodarki i pracy poprosili zarząd PSA o "o zatrudnienie pracowników tymczasowych w pierwszej kolejności".



"W obecnej sytuacji firmy muszą zrobić wszystko, aby chronić zatrudnienie we Francji" - podkreślili w piątek wieczorem ministrowie we wspólnym komunikacie prasowym.



Grupa PSA w fabryce w Hordain planowała sprowadzić z Polski oraz Hiszpanii 531 pracowników, aby uruchomić produkcję na trzy zmiany. Sprowadzeni pracownicy mieli pracować przez 3 miesiące od początku lipca. 120 Polaków miało przyjechać do Francji w przyszłym tygodniu. Kolejne 150 osób za dwa tygodnie.



Centrala związkowa CGT zagłosowała w czwartek przeciw decyzji Zarządu koncernu, natomiast związki CFTC i FO wstrzymały się od głosu.



Aktywiści CGT nazywali sprowadzanych pracowników "nomadami branży motoryzacyjnej". Nie chcemy, aby stało się to zwyczajem - skomentowano.



To wstyd! PSA stawia europejskich pracowników w konkurencji (...) i powoduje bezrobocie we Francji. Zbiera mi się na wymioty! - napisał na Twitterze sekretarz krajowy Francuskiej Partii Komunistycznej Fabien Roussel.



Roussel zwrócił się do ministra gospodarki i do minister pracy o cofnięcie pomocy państwa dla PSA.



Przed kwarantanną PSA zatrudniała 500 pracowników tymczasowych w swoim zakładzie w Hordain. Od początku czerwca PSA zrezygnowała z ich zatrudniania.



Grupa PSA, uzasadniając swoją decyzję o sprowadzaniu polskich pracowników, wyjaśniała że "brutalny kryzys gospodarczy" wywołany epidemią Covid-19 "wymaga reakcji i wydajności, aby zapewnić zrównoważony rozwój grupy PSA ".



Fabryka w Hordain produkuje części dla marek Peugeot, Citroen, Opel, Vauxhall i Toyota. Zakład był zamknięty od połowy marca do początku maja ze względu na ograniczenia sanitarne związane z pandemią Covid-19.