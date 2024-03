Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotowuje się do wypłaty trzynastych emerytur. Pierwszy termin wypada 1 kwietnia, czyli w świąteczny poniedziałek. Oznacza, to że pierwsze trzynastki trafią do emerytów i rencistów przed Wielkanocą.

/ Shutterstock

"Emeryci i renciści w kwietniu wraz ze swoim świadczeniem otrzymają trzynastą emeryturę. Świadczeniobiorcy, których termin wypłaty emerytury czy renty mają ustalony na pierwszy dzień miesiąca, trzynastą emeryturę otrzymają jeszcze pod koniec marca, tuż przed świętami Wielkanocy" - poinformował rzecznik ZUS, Paweł Żebrowski.

Trzynastka przysługuje w wysokości najniższej emerytury. W tym roku wynosi 1780,96 zł brutto. Aby ja otrzymać, nie trzeba składać żadnego wniosku, ZUS przyzna ją automatycznie.

Trzynaste emerytury będą wypłacane wraz ze świadczeniem podstawowym, w terminie jego wypłaty. A te odbywają się: 1., 6., 10., 15., 20., i 25. dnia każdego miesiąca.





"Wypłaty realizowane są tak, aby do wyznaczonego terminu pieniądze dotarły do klientów. Jeśli termin wypłaty świadczenia wypada na dzień wolny od pracy, to wypłacane jest ono na tyle wcześniej, aby najpóźniej w ostatnim dniu roboczym, tuż przed terminem wypłaty, środki trafiły do emeryta czy rencisty i to bez względu na to, czy pobiera on świadczenie na konto, czy przekazem pocztowym" - zaznaczył rzecznik.

Dodał, że osoby, które świadczenia pobierają 1, 6 i 20 kwietnia - otrzymają je odpowiednio wcześniej, tzn. najpóźniej 29 marca, 5 kwietnia i 19 kwietnia.





Trzynastkę wcześniej otrzymają też osoby pobierające świadczenia i zasiłki przedemerytalne, których termin wypłaty trzynastki przypada na 1 maja. Z uwagi na to, że jest to dzień wolny od pracy, trzynastka powinna trafić do świadczeniobiorców najpóźniej 30 kwietnia.

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne przysługuje osobom, które 31 marca br. mają prawo do wypłaty emerytury - w tym emerytury pomostowej, okresowej emerytury kapitałowej i emerytury częściowej, renty z tytułu niezdolności do pracy - w tym renty dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz rent wypadkowych, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej - w tym renty rodzinnej po inwalidzie wojennym lub wojskowym oraz rent rodzinnych wypadkowych, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.