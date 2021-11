Prezydent USA Joe Biden ogłosił, że nominował dotychczasowego przewodniczącego Rady Gubernatorów Rezerwy Federalnej Jerome'a Powella na drugą kadencję. Powell został pierwotnie powołany na to stanowisko przez prezydenta Donalda Trumpa.

Jerome Powell / KEVIND DIETSCH / PAP/EPA

Podczas gdy nasz kraj wciąż mierzy się z wyzwaniami, wychodząc z pandemii, zrobiliśmy ogromny postęp, przywracając gospodarkę do życia i Amerykanów do pracy (...) Ten rezultat jest dowodem sukcesu programu gospodarczego prezydenta oraz decydujących działań prezesa Powella i Rezerwy Federalnej, by złagodzić skutki pandemii - oznajmił prezydent w wydanym oświadczeniu, dodając, że zastępcą Powella ma zostać Lael Brainard, która dotychczas zasiadała w Radzie Gubernatorów Systemu Rezerwy Federalnej i która według mediów była główną konkurentką Powella do objęcia po nim funkcji.

Prezydent podkreślił, że dzięki polityce jego oraz szefa Fed, Ameryka rozwija się w tempie szybszym niż większość krajów rozwiniętych.

Jestem przekonany, że skupienie prezesa Powella i dr Brainard na niskiej inflacji, stabilnych cenach i osiągnięcie pełnego zatrudnienia uczynią naszą gospodarkę silniejszą niż kiedykolwiek - powiedział Biden. Dodał przy tym, że oboje podzielają jego poglądy na temat "konieczności podjęcia pilnych działań w sprawie gospodarczych zagrożeń, jakie stanowi zmiana klimatu".

Rezerwa Federalna, w odróżnieniu np. od Narodowego Banku Polskiego, ma dwa mandaty: dbanie o to, by inflacja była w celu, a także by na rynku pracy panowało tzw. pełne zatrudnienie, czyli żeby stopa bezrobocia była poniżej 5 proc.



Powell, republikanin, który został nominowany na przewodniczącego amerykańskiego banku centralnego w 2017 r. przez prezydenta Trumpa, był chwalony także przez demokratów, m.in. za ekspansywną politykę sprzyjającą zwiększeniu zatrudnienia, choć część lewicowego skrzydła partii domagała się zmiany na stanowisku. Jeśli Powell zostanie zatwierdzony przez Senat, pozostanie na stanowisku przez kolejne cztery lata.

Działania Fed w pandemii