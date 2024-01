Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z niższych składek w ramach preferencyjnego Małego ZUS Plus, mają czas na zgłoszenia tylko do końca dnia. Termin mija 31 stycznia - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Podpowiadamy, kto może skorzystać i w jaki sposób.

Mały ZUS Plus - ulga jest znacząca

Ulga w ramach Małego ZUS Plus jest znacząca. W tym roku duży ZUS kosztuje przeszło 1600 złotych miesięcznie, a preferencyjna stawka to nieco ponad 400 złotych. Kwoty te nie zawierają składki zdrowotnej.

Kto może skorzystać?

Po pierwsze, do preferencyjnego ZUS mogą dołączyć przedsiębiorcy, którzy w ostatnim roku osiągnęli przychód nie większy niż 120 tysięcy złotych.

Dodatkowo działalność musiała być prowadzona przez co najmniej 60 dni poprzedniego roku, dlatego nowo otwarte firmy nie mogą skorzystać z Małego ZUS Plus w pierwszym roku działalności. Okres, w którym działalność pozostaje zawieszona, nie jest wliczany do tych 60 dni.

Z ulg nie mogą jednak skorzystać przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku prowadzili działalność jako twórca/artysta, osoba wykonująca wolny zawód, osoby prowadzące szkoły czy inne formy wychowania przedszkolnego.

Przez jaki czas można korzystać z Małego ZUS Plus?

Z Małego ZUS Plus można korzystać przez maksymalnie 36 miesięcy na przestrzeni 60 miesięcy.

Wyjątkiem od tej reguły jest rok 2023 - tłumaczy Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy w firmie inFakt. Wszyscy przedsiębiorcy, którzy korzystali w 2023 roku z Małego ZUS Plus, otrzymali prawo do płacenia pomniejszonych składek przez kolejne 12 miesięcy. W przypadku przedsiębiorców, u których okres korzystania z ulgi miał zakończyć się z końcem lipca, została ona przedłużona automatycznie. Natomiast osoby, które Mały ZUS Plus miał przestać obejmować wcześniej, np. w kwietniu, musiały złożyć wniosek o jego przedłużenie do końca 2023 roku - dodał.

Oznacza to, że część podmiotów będzie płacić pomniejszone składki przez 48 miesięcy, a nie przez 36. Wynikające z przepisów limity czasowe pozostają jednak niezmienne dla przedsiębiorców, którzy korzystali z ulgi w roku 2022 i wcześniej oraz dla tych, którzy dopiero nabyli odpowiednie uprawnienia.

Mały ZUS Plus dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne. Nie obejmuje składki zdrowotnej, którą trzeba płacić w pełnej wysokości.

Przedsiębiorca, który chce skorzystać z ulgi, powinien wyrejestrować się z ubezpieczeń z aktualnym kodem tytułu ubezpieczenia i zgłosić się z kodem właściwym dla Małego ZUS Plus: 05 90 albo 05 92.