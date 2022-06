Polacy kolejny dzień tankują i łapią się za głowy. Gdy zapytaliśmy słuchaczy RMF FM o to, ile kosztuje paliwo na stacjach, które mijają w drodze do pracy, naszą redakcję zalało mnóstwo maili, rozdzwonił się też telefon Gorącej Linii RMF FM - 600 700 800.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

W informacjach od słuchaczy RMF FM powtarza się to, czego wielu już od jakiegoś czasu się obawiało - benzyna PB 95 w wielu miejscach kosztuje już ponad 8 złotych za litr. Nasz słuchacz Dominik wysłał nam zdjęcie stacji w Myślenicach z ceną 8,12 zł/litr. W Kalwarii Zebrzydowskiej "cena 95-ki" to 8.18 zł - napisał do nas pan Radek. Pani Agnieszka za litr tego samego paliwa w Kątach Wrocławskich płaciła już 8,29 zł. Nie wiem, czy się w tym kąpać, czy jednak wlewać do baku - napisała ironicznie. Przy tych cenach paliwa bardziej mi się opłaca być na L4 niż jechać do pracy - zauważyła inna słuchaczka, pani Beata.

W Lesku na Podkarpaciu benzyna 95 jest po 8,17 i to już od tygodnia - napisał do nas pan Paweł. Cena PB 95 przy DK 74, tuż przed Opatowem w świętokrzyskim to 8,23 zł, a PB 98 to 8,95 za litr - poinformował nas pan Jakub. Inny słuchacz zadzwonił do nas z informacją, że za litr PB 95 w Zgorzelcu płacił 8,29 zł. Możemy żyć i jeździć na urlopy - zauważył kąśliwie.

Co mówią eksperci?

Portal e-petrol poinformował pod koniec ubiegłego tygodnia, że "czekają nas skokowe podwyżki cen paliw". Niemniej, zdaniem analityków, w "najbliższych dniach" krajowi producenci paliw nie wprowadzą zmian do swoich cenników hurtowych.



"Wynika to z braku wyznacznikowych notowań międzynarodowych, na bazie których kalkulowane są ceny w polskich rafineriach" - podkreślili eksperci. Zauważyli, że zmiany w cenach hurtowych mogą pojawić się najwcześniej we wtorek.



W ocenie e-petrol.pl, brak nowych cenników w Orlenie i Lotosie nie oznacza braku zmian cen na stacjach. Wg analiz portalu, czekają nas bardzo wyraźne podwyżki, które obejmą podstawowe gatunki paliw. "Niestety, biorąc pod uwagę sytuację międzynarodową, na razie trudno o optymizm" - przekazali eksperci e-petrol.pl.