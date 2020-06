Co prawda królowa kwiatów jest tylko jedna, ale mamy wrażenie, że róży po piętach depcze piwonia. A te w pełnej krasie właśnie można podziwiać w łódzkim ogrodzie botanicznym.

Piwonie z łódzkiego ogrodu botanicznego / Magdalena Grajnert / RMF FM

W tym roku łódzkie piwonie zaczęły kwitnąć nieco później, na co wpływ miała chłodna wiosna. Jeśli lubicie te właśnie kwiaty, to ok. 50 odmian piwonii chińskich możecie oglądać właśnie w Łodzi.

Znajdziecie tutaj odmiany od białej, przez różne odcienie różu, po ciemnowiśniowe. Są też piwonie o rzadko spotykanych kolorach, jak koralowo-pomarańczowe odmiany CoralCharm i CoralSunset, czy ciemnoczerwona BuckeyeBelle.

W ogrodzie rosną piwonie o kwiatach pełnych - Jubilee, Sarah Bernhardt, Festiva Maxima, anemonowych - Celebrity, Lady Anna, Madame de Vernville i japońskich - Bowl of Beauty, Doreen i Walter Mains.

Łódzkie piwonie znajdziecie w Dziale Kolekcji Roślin Ozdobnych, wejście do Ogrodu Botanicznego od ulicy Retkińskiej.