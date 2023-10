Komunikat, który zostanie przesłany, będzie brzmiał dokładnie tak: “THIS IS A TEST of the National Wireless Emergency Alert System. No action is needed.", a więc będzie to informacja, że trwa test narodowego systemu ostrzegania i nie ma potrzeby, aby reagować w jakikolwiek sposób.

Skąd więc w mediach społecznościowych informacje, aby uważać 4 października i najlepiej zawinąć telefon w folię aluminiową? To efekt różnych teorii spiskowych, które pojawiły się wraz z planowanym testem systemu ostrzegania. A jest ich wiele - od aktywowania w tym czasie testu mikro chipa, który został dostarczony ze szczepionkami przeciwko Covid-19, przez aktywowanie jakiegoś nowego ukrytego wirusa, po informacje, że nasz telefon będzie chciał nas zabić.

Gdyby nawet wziąć ostrzeżenia na poważnie, to pojawia się pytanie - dlaczego mielibyśmy owinąć telefon w folię aluminiową? Folia nie "odcina" naszego telefonu, nie zagłusza sygnału. Ewentualnie może sprawić, że telefon będzie się grzał i szybciej rozładuje.

Próbny alert zostanie rozesłany ponownie 11 października. Test zostanie przeprowadzony tylko w USA, ale polscy wyznawcy teorii spiskowych podchwycili temat i przekazują dezinformację o depopulacji.