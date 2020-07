Lubelska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) i Straż Graniczna udaremniły na granicy w Hrebennem próbę przemytu 463 zabytków archeologicznych. Część przejętych zabytków pochodziła z okresu neolitu.

Przemyt 463 zabytków archeologicznych / KAS / Internet

Towar przez granicę próbował przemycić kierowca ciężarówki, zabytki ukrył w kabinie pojazdu.



"Mężczyzna miał obowiązek zgłoszenia wwożonych do Polski muzealiów. Tłumaczył, że towar nie jest jego własnością, na prośbę znajomego miał go jedynie przewieźć do Polski. W związku z próbą przemytu wszczęliśmy postępowanie karne skarbowe" - poinformowała rzeczniczka prasowa szefa KAS Anita Wielanek.



Jak wyjaśniła, zatrzymane wyroby to elementy ceramiki i zabytków kamiennych. Wśród nich są kamienne toporki, ciężarek tkacki, fragmenty średniowiecznych naczyń oraz półfabrykaty narzędzi krzemiennych, m.in. tzw. wiórów (odłupek kamienny służący jako narzędzie tnące).





"W sumie ujawniono 463 przedmioty stanowiące świadectwo życia ludzi z bardzo odległych epok. Wartość zatrzymanych obiektów, w tym ich wartość zabytkową, określi rzeczoznawca" - dodała rzeczniczka.



KAS przypomina, że na przywóz spoza Unii Europejskiej do Polski dóbr kultury (poza określonymi wyłączeniami) nie są wymagane specjalne dokumenty ani pozwolenia. Podróżny ma obowiązek zgłoszenia takich towarów w urzędzie celno-skarbowym, w celu objęcia ich procedurą dopuszczenia do obrotu lub inną procedurą celną i opłacenia należności podatkowych, jeżeli takowe są wymagane.



Dodano, że 28 grudnia 2020 r. wchodzi w życie Rozporządzenie (UE) 2019/880 w sprawie wprowadzania i przywozu dóbr kultury, na mocy którego przywóz zabytków archeologicznych będzie zakazany.