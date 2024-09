820 tysięcy złotych - taką sumę zgarnął w Rekordowej Kumulacji w RMF FM pan Karol z okolic Suwałk. To ​największa nagroda w historii polskiej radiofonii! "To jest szczęście nie do opisania. I duży plus na starcie w dorosłe życie" - powiedział szczęśliwiec w rozmowie z naszym dziennikarzem Stanisławem Pawłowskim.

Pan Karol wygrał 820 tys. zł / Stanisław Pawłowski / RMF FM Rekordowa wygrana - 820 tysięcy złotych - padła w Rekordowej Kumulacji w RMF FM w środę. Gdy prowadzący naszego radia zadzwonili do szczęśliwca - pana Karola - ten był w pracy. Jaka była jego reakcja? Mieszanka niedowierzania i radości. Przyznał, że potrzebuje chwili, aby wszystko do niego dotarło. Nie dowierzam - powtarzał pan Karol. Zastanawiałem się, czy to będzie mój szczęśliwy dzień. Zagrałem w kumulacji pierwszy raz - zapewniał podczas tej rozmowy. Posłuchajcie, jak dokładnie zareagował: Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Rekordowa wygrana w Rekordowej Kumulacji w RMF FM. Posłuchajcie reakcji naszego słuchacza Karola W czwartek z panem Karolem spotkał się dziennikarz RMF FM Stanisław Pawłowski. Nasz słuchacz dopytywany o towarzyszące mu emocje przyznał: Stres odczuwałem jeszcze przed telefonem. Czy się uda? Czy zadzwonią, czy nie? Szczęście, że zadzwonili. A teraz... To jest szczęście nie do opisania. Na początku jeszcze nie wierzyłem, ale byłem też podekscytowany wygraną, bo to duży zastrzyk pieniężny. To duży plus na starcie w dorosłe życie - mówił pan Karol. Nasz szczęśliwy słuchacz teraz stoi przed trudnym, ale przyjemnym zadaniem - zdecydować, jak najlepiej zagospodarować wygraną. Czy ma na to jakiś pomysł? Posłuchajcie, co nam powiedział: Stanisław Pawłowski / RMF FM Wejdźcie do gry i czekajcie na nasz telefon, który da Wam spełnienie marzeń! Rekordowa Kumulacja czeka na was w RMF FM.