Stylowo ubrani mieszkańcy, najlepsze butiki i siedziby ekskluzywnych domów mody - od lat Paryż jest stolicą mody. Ten status potwierdza najnowsze zestawienie najmodniejszych miast na świecie. Miasto Świateł znalazło się na jego szczycie zostawiając za sobą Tokio i Dubaj.

Paryż stolicą mody / Shutterstock

O wyłonienie miasta, które zabytki i atrakcje turystyczne ceni równie mocno jak modę pokusiła się platforma Ubuy. Aby wyłonić najmodniejsze miasto świata, platforma zbadała, które miasta posiadają najwięcej ekskluzywnych butików, punktów handlowych i które są najczęściej oznaczane w mediach społecznościowych jako miejsce modowych zakupów czy sceneria dla modowych postów.

Dla nikogo zaskoczeniem nie będzie fakt, że pierwsze miejsce w rankingu zajął Paryż, który jest domem dla 30 luksusowych marek i jest oznaczany prawie 6 mln razy na Instagramie w modowych postach. To tu narodziło się haute couture, to tu każdego roku rodzą się modowe trendy i to właśnie Paryż stał się domem Coco Chanel, która jeszcze bardziej niż trendy ceniła ponadczasowy styl.

Stolica Francji wyprzedziła w tym rankingu Tokio. Choć stolica Japonii nie należy do wielkiej modowej czwórki - Paryża, Mediolanu, Londynu i Nowego Jorku - wyróżnia ją upodobanie do oryginalnego stylu, co odzwierciedlają tokijskie ulice. Zresztą tu, podobnie jak w Paryżu, bez większego trudu odnajdziemy modne butiki i centra handlowe oferujące dobra luksusowe z najwyższej półki.

Na trzecim miejscu zestawienia znalazł się Dubaj, który pozostawił w tyle Mediolan - włoskiego przedstawiciela modowej Wielkiej Czwórki.

Na wysoką piątą pozycję zapracował sobie Sztokholm, a tuż za nim uplasowały się Nowy Jork, Seul, Londyn, Miami i Kopenhaga.