Jeden z fanów futbolu amerykańskiego był w niemałym szoku, gdy na jego barku wylądował... orzeł. Do zdarzenia doszło przed rozpoczęciem prestiżowego meczu Cotton Bowl, w którym w tym roku zmierzyły się uniwersyteckie drużyny Notre Dame i Clemson Tigers. W trakcie odgrywania hymnu narodowego tresowany ptak prawdopodobnie stracił orientację i zamiast krążyć po stadionie, skierował się w stronę kibiców Notre Dame. Nie przyniosło to jednak szczęścia ich drużynie, która przegrała 3:30 i nie zdołała awansować do finału ogólnokrajowych rozgrywek.

