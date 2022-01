13 stycznia obchodzimy Dzień Polskiej Wódki. Trunek, jak francuski koniak, czy szkocka whisky jest wpisana na listę chronionych oznaczeń geograficznych. Co ciekawe, od 2013 roku definicja Polskiej Wódki po nowelizacji, szczegółowo określa, jakie wódki mogą stosować chronione oznaczenie geograficzne „Polska Wódka/Polish Vodka”.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Po pierwsze, do jej produkcji można użyć wyłącznie pięciu tradycyjnych polskich zbóż (pszenicy, żyta, pszenżyta, jęczmienia i owsa) albo ziemniaków wyrosłych na polskiej ziemi. Po drugie, poza krajowym pochodzeniem surowców, wszystkie etapy produkcji (poza butelkowaniem) muszą odbywać się na terenie Polski.

Polska największym producentem wódki w Unii Europejskiej

Polska jest największym producentem wódki w Unii Europejskiej oraz czwartym na świecie po Rosji, USA i Ukrainie. To właśnie nasz kraj uznawany jest za ojczyznę tego alkoholu.

Jak jednak wskazują wyniki badań, zlecone przez Fundację Polska Wódka w 2017 roku, wśród turystów z kraju i zagranicy, 61 proc. respondentów uważa, że ojczyzną wódki jest Rosja. Polskę w tej roli wskazało tylko 33 proc. rodaków.

W jakiej temperaturze najlepiej podawać wódkę?

Uważa się, że wódka powinna być podawana w temperaturze wynoszącej od 6°C do 8°C. to właśnie wtedy możemy najdokładniej poczuć smak i aromat trunku. Co ważne, zbyt zmrożona wódka traci swoje charakterystyczne właściwości.

Jednym ze znanych w świecie miłośników Polskiej wódki był Pablo Picasso. Tę informację potwierdza słynny cytat twórcy: “Trzy niezwykłe wynalazki XX wieku to blues, kubizm i Polska Wódka".