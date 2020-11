Uznany brazylijski pianista Joao Carlos Martins, który wcześniej stracił możliwość poruszania palcami, zagrał swoje ukochane sonaty Bacha. Pomogły mu w tym bioniczne rękawiczki, wydrukowane za pomocą drukarki 3D.

Bioniczne rękawiczki wydrukowano w drukarce 3D / FERNANDO BIZERRA JR. / PAP/EPA

Kiedy pokazano mi te rękawiczki - żartowałem, że one nadają się raczej do boksu, a nie do gry na pianinie - przyznał 80-letni artysta, który w tragicznych okolicznościach stracił możliwość poruszania palcami. Martins padł ofiarą złodzieja. Napastnik uderzył pianistę w głowę metalową rurą. W wyniku napadu Joao Carlos Martins stracił m.in. władzę nad prawym ramieniem. Artystę poddano w sumie 24 zabiegom. Jednak dopiero technologia pozwoliła mu wrócić do grania.

Specjalne, bioniczne rękawiczki umożliwiły mu zagranie ulubionych sonat Bacha, za pomocą 10 palców. Do stworzenia rękawiczek wykorzystano technologię drukarek 3D.